Новый глава Минобороны Италии пообещал стране тяжелые времена
2022-10-23 17:32
Новый глава итальянского Минобороны, один из основателей партии «Братья Италии» Гуидо Крозетто заявил, что страну ждут еще более тяжелые времена.
Он выразил беспокойство по поводу социальной и экономической стабильности в Италии на фоне мирового экономического кризиса.
Крозетто отметил, что инфляция, рост цен на электроэнергию и газ влияют и на производство, и на доходы жителей.
По его словам, экономический кризис может оказать и на национальную безопасность Италии.
Опубликовано: Светлана Репина
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