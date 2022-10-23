Новый глава Минобороны Италии пообещал стране тяжелые времена

Новый глава итальянского Минобороны, один из основателей партии «Братья Италии» Гуидо Крозетто заявил, что страну ждут еще более тяжелые времена.

Он выразил беспокойство по поводу социальной и экономической стабильности в Италии на фоне мирового экономического кризиса.

Крозетто отметил, что инфляция, рост цен на электроэнергию и газ влияют и на производство, и на доходы жителей.

По его словам, экономический кризис может оказать и на национальную безопасность Италии.