США сокращают поставки РСЗО HIMARS Украине

У Вашингтона нет возможности поставлять Киеву РСЗО HIMARS в таких количествах, как просят украинские власти. Эту информацию распространил журнал New Yorker со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Как сообщает издание, США планирует сократить поставки РСЗО HIMARS украинским властям. Одна из ключевых причин заключается в том, что американская военная промышленность не успевает производить сами установки и боеприпасы к ним в таких количествах, как это нужно Украине.

Источник издания подчеркнул, что Украина заранее была проинформирована об объемах помощи, и предупреждена, что большее количество боеприпасов поставлять невозможно ввиду их физического отсутствия.

Так, военная компания Lockheed Martin способна произвести 9 тысяч ракет для РСЗО HIMARS в год. При этом украинские военные за месяц расходуют порядка 5 тысяч таких ракет. По словам источника, то же самое касается и комплексов противовоздушной обороны: на американских складах их просто нет в таком объеме, сколько требует Украина.