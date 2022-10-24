МО России: ВСУ готовят «кровавую» провокацию в Волчанске 24 октября
Российское Министерство обороны предупредило о том, что украинские военные намерены осуществить провокацию в Волчанске днём понедельника.
24 октября межведомственный координационный штаб при Министерстве обороны России сообщил, что вооружённые силы Украины намереваются осуществить "кровавую" провокацию в населённом пункте Волчанск Харьковской области, которая запланирована на сегодня.
В Минобороны РФ подчёркивают, что 24 октября активисты хотят раздать гуманитарную помощь жителям Волчанска, однако украинские солдаты вместе с иностранными наёмниками задумали обстрелять скопление мирных граждан.
Также в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ специально хотят обстрелять собственное население в Волчанские, чтобы позже обвинить в этом армию РФ, приписав ей свои военные преступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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