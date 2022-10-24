Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Украинские СМИ сообщили, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В понедельник днём, 24 октября 2022 года, украинские интернет-издание «Страна» сообщила, что из-за угрозы «прилётов» со стороны России по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Обозреватели «Страны» утверждают, что в настоящее время существует риск запуска ракет вооружёнными силами Российской Федерации из акватории Каспийского моря.