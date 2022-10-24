Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Украинские СМИ сообщили, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.
В понедельник днём, 24 октября 2022 года, украинские интернет-издание «Страна» сообщила, что из-за угрозы «прилётов» со стороны России по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Обозреватели «Страны» утверждают, что в настоящее время существует риск запуска ракет вооружёнными силами Российской Федерации из акватории Каспийского моря.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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