Путин 25 октября проведёт первое заседание Координационного совета
Президент РФ Владимир Путин проведён первое заседание в формате видеоконференции Координационного совета помощи СВО.
24 октября пресс-служба Президента Российской Федерации сообщила о том, что Владимир Путин проведён первое заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей СВО.
Отмечается, что в ходе заседания с докладом выступят председатель Координационного совета Михаил Мишустин, который с 2020 года занимает пост премьер-министра России, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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