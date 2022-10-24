Путин 25 октября проведёт первое заседание Координационного совета

Президент РФ Владимир Путин проведён первое заседание в формате видеоконференции Координационного совета помощи СВО.

24 октября пресс-служба Президента Российской Федерации сообщила о том, что Владимир Путин проведён первое заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей СВО.

Отмечается, что в ходе заседания с докладом выступят председатель Координационного совета Михаил Мишустин, который с 2020 года занимает пост премьер-министра России, а также мэр Москвы Сергей Собянин.