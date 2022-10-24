Сейсмологи Финляндии обнаружили 4 сейсмособытия в зоне «Северного потока»

24 октября сейсмологический центр Финляндии сообщил о регистрации необычных колебаний на дне Финского залива.

Вечером понедельника финское сейсмологическое агентство сообщило, что 20 и 21 октября произошло четыре сеймособытия на дне Финского залива, которые были зарегистрированы только сегодня.

По данным "Газпрома", именно в Финском заливе размещена одна из ниток российского газопровода "Северный поток", который ранее был повреждён из-за взрыва в Балтийском море.

К текущему моменту специалисты "Газпрома" ещё не установили, оказался ли повреждён "Северный поток" во время толчком на дне Финского залива.