Fox News: теневое правительство отстранило Байдена от власти в США

Представитель американского Конгресса Клаудия Тенни утверждает, что Джо Байден больше не управляет Соединёнными Штатами.

24 октября конгрессвумен Клаудия Тенни дала интервью телеканалу Fox News, где публично заявила, что Джозеф Байден был отстранён от власти в Соединённых Штатах, передав все свои полномочия теневому правительству.

По мнению Тенни, сейчас Байден похож на куклу, которая делает всё по указу своих кураторов ввиду того, что психическое состояние формально действующего американского президента значительно ухудшилось с момента его избрания на должность.

Также Клаудия Тенни утверждает, что Джо Байден обязан пройти тест на умственные способности с целью доказать, что он всё ещё способен управлять США самостоятельно.