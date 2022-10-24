Иран готов направить экспертов на Украину, чтобы разобраться с беспилотниками
2022-10-24 21:35
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о готовности страны направить своих военных экспертов на Украину, чтобы проверить сообщения об использовании иранских беспилотников российской стороной.
Такое заявление Абдоллахиян сделал во время телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Он отметил, что Иран готов совместно с Киевом проводить расследование в связи с обвинениями в использовании БПЛА из Ирана в боевых действиях.
Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставке беспилотников в Россию, но иранская сторона отвергла эти обвинения.
Опубликовано: Светлана Репина
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