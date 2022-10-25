Байден похвастался низкой инфляцией в США по сравнению с другими странами
2022-10-25 00:34
Президент США Джо Байден заявил, что инфляция в Соединенных Штатах ниже, чем в большинстве других стран мира.
Он признал, что инфляцию подталкивают конфликт на Украине и пандемия коронавируса, многие люди сталкиваются с проблемами.
При этом Байден подчеркнул, что в Америке снижаются цены на бензин. Он утверждает, что летом цены упали на 1,2 доллара, а за прошлую неделю – на 10 центов.
Американский лидер пообещал сделать все возможное чтобы добиться дальнейшего снижения цен на бензин.
Опубликовано: Светлана Репина
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