Байден похвастался низкой инфляцией в США по сравнению с другими странами

Президент США Джо Байден заявил, что инфляция в Соединенных Штатах ниже, чем в большинстве других стран мира.

Он признал, что инфляцию подталкивают конфликт на Украине и пандемия коронавируса, многие люди сталкиваются с проблемами.

При этом Байден подчеркнул, что в Америке снижаются цены на бензин. Он утверждает, что летом цены упали на 1,2 доллара, а за прошлую неделю – на 10 центов.

Американский лидер пообещал сделать все возможное чтобы добиться дальнейшего снижения цен на бензин.