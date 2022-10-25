Millliyet: в Анкаре начались переговоры Турции о членстве Финляндии в НАТО

25 октября в турецкой Анкаре стартовал переговорный процесс о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Газета Millliyet уведомляет, что днём вторника в Анкаре были начаты переговоры между представителями Турции и Финляндии о вступлении данной скандинавской страны в состав военного блока НАТО.

Накануне стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об одобрении членства в НАТО для Финляндии и Швеции 28 странами блока из тридцати.