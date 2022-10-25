Глава Еврокомиссии рассказала о размерах ежемесячной помощи для Украины

Урсула фон деря Ляйен пообещала Киеву поддержку до тех пор, пока он будет в ней нуждаться.

Выступая на конференции по восстановлению Украины в Германии, глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен пообещала Киеву беспрерывную помощь со стороны Европейского союза.

"Мы должны обеспечить оказание всесторонней помощи Украине на протяжении всего времени, когда у нее будет возникать такая потребность", - сказала она.

Глава Еврокомиссии рассказала о планах, выделять Украине ежемесячно 1,8 миллиарда евро в качестве помощи ЕС на восстановление.