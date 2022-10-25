Риски слишком велики, «Bayraktar» отказался от строительства завода на Украине

Совместное предприятие по производству турецких беспилотников на Украине провалилось после ужесточения президентом Турции отношения к военным поставкам на Украину.

Ранее киевский режим предлагал Анкаре построить завод или использовать мощности авиастроительного предприятия «мотор Сич» в Запорожье.

В итоге «Bayraktar» выпускаться на Украине не будет, а поставки БПЛА из Турции по прежним контрактам сократились на 50 процентов.

Турецкие бизнесмены прекрасно понимают, что Украина находится в зоне рискованных инвестиций, а постройка предприятия не гарантирует его бесперебойную работу, а в конечном итоге такой завод будет попросту уничтожен.