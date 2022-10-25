Риски слишком велики, «Bayraktar» отказался от строительства завода на Украине
2022-10-25 12:01
Совместное предприятие по производству турецких беспилотников на Украине провалилось после ужесточения президентом Турции отношения к военным поставкам на Украину.
Ранее киевский режим предлагал Анкаре построить завод или использовать мощности авиастроительного предприятия «мотор Сич» в Запорожье.
В итоге «Bayraktar» выпускаться на Украине не будет, а поставки БПЛА из Турции по прежним контрактам сократились на 50 процентов.
Турецкие бизнесмены прекрасно понимают, что Украина находится в зоне рискованных инвестиций, а постройка предприятия не гарантирует его бесперебойную работу, а в конечном итоге такой завод будет попросту уничтожен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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