Зеленский назвал точную сумму, которую ЕС выделило на восстановление Украины
2022-10-25 12:34
Президент Украины озвучил сумму, которую выделил Европейский союз на восстановление Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил "ни цента" от Европейского Союза на восстановление страны.&
Украинский лидер подчеркнул, что Россия делает все, чтобы украинскому народу было тяжелее пережить зиму. Более 30% энергетического сектора страны уничтожено, подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о готовности ЕС выделять Украине по 1,7 миллиарда евро м месяц на восстановление страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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