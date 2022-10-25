Зеленский назвал точную сумму, которую ЕС выделило на восстановление Украины

Президент Украины озвучил сумму, которую выделил Европейский союз на восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил "ни цента" от Европейского Союза на восстановление страны.&

Украинский лидер подчеркнул, что Россия делает все, чтобы украинскому народу было тяжелее пережить зиму. Более 30% энергетического сектора страны уничтожено, подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о готовности ЕС выделять Украине по 1,7 миллиарда евро м месяц на восстановление страны.