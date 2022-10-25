Ким Кардашьян обратилась к Иванке Трамп за советом по поводу антисемитского поведения Канье Уэста
2022-10-25 16:29
23 октября звезда "Кардашьян" обратилась к Иванке Трамп за советом. TMZ заметил их обоих в Polo Lounge в отеле Beverly Hills, где они ужинали около 3 часов.
Хотя мало что известно о том, о чем говорил маловероятный дуэт, инсайдер в ресторане сообщил изданию, что Кардашьян поделилась тем, насколько она обеспокоена антисемитскими заявлениями Уэста и опасается, что ее дети слышат это, особенно учитывая тот факт, что у них есть еврейские кузены.
Учитывая, что Трамп (она обратилась в христианство после замужества с мужем Джаредом Кушнером) пережила изрядную долю публичных скандалов из-за своего отца Дональда Трампа, мы надеемся, что у нее был совет и утешение для обеспокоенной мамы четверых детей.
Опубликовано: Антон Райт
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