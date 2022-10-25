Лидер движения «Ветераны» призвал Путина перестать «стесняться» и допустить на СВО иностранных военных и ЧВК
Ильдар Резяпов прокомментировал информацию о прибытии в Румынию подразделения ВДВ США «Кричащие орлы» и предложил руководству России активно привлекать на СВО иностранных добровольцев и ЧВК.
Мотивация, по словам Резяпова, превосходная. Полмира ненавидит США за его прегрешения и в ряды союзных сил СВО может войти огромное число военных из самых разных стран.
«Россия имеет полное право перестать стесняться допустить к участию в СВО на нашей стороне ЧВК, добровольцев и даже военных — действующих или в отставке, особенно из стран, пострадавших от действий Запада, — Северная Корея, Иран, Вьетнам, Ирак (курды), Сирия, хоть из Китая», — указал Резяпов.
Он также отметил, что НАТО выставило сегодня на Украине интернациональный легион и им наплевать на правила войны и другие нормы морали.
Среди наемников, которые воюют за Украину, как показала практика отпетые садисты и террористы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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