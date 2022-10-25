В Саксонии неизвестные напали на группу девушек из Украины, жертвы получили телесные повреждения
2022-10-25 17:41
Сообщается, что группа молодых людей в Хойерсверде оскорбила и напала на нескольких девушек из Украины, которые враждебно относились к иностранцам, сообщили 25 октября в полиции Саксонии.
«Следственные органы зависят от помощи населения в раскрытии преступления», — заявило во вторник Управление уголовной полиции Саксонии (LKA).
Инцидент произошел в минувшую пятницу вечером. Расследование продолжается из-за опасных телесных повреждений и передано Полицейскому центру защиты от терроризма и экстремизма (PTAZ) в LKA, говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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