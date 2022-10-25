Россия призывает ООН провести расследование по биолабораториям США на Украине

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании комиссии, которая будет заниматься расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине.

В документе предлагается включить в состав комиссии всех членов Совбеза ООН.

Там также утверждается, что США и Украина не соблюдают обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия.

Согласно проекту резолюции, доклад Совбезу и рекомендации должны быть представлены не позднее 30 ноября.