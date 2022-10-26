Новый премьер-министр Италии Мелони требует реформ в Евросоюзе и критикует ЕЦБ
2022-10-26 00:24
Новый премьер-министр Италии Джорждия Мелони заявила о необходимости проведения реформ в Евросоюзе.
По ее словам, Италия вправе требовать от Евросоюза, чтобы бремя международного кризиса равномерно распределялось между членами ЕС.
Она напомнила, что Италия является одним из основателей Евросоюза и пообещала, что голос ее страны будет услышан.
Мелони подчеркнула, что цель заключается не в саботаже интеграции, а в способности реагировать на внешние угрозы. Она также раскритиковала работу Европейского центробанка.
Опубликовано: Светлана Репина
Киселёв: армия России разгромила ВСУ при попытке прорваться к Кременной
Саудовский принц Мохаммед бин Салман издевался над Байденом наедине, сомневаясь в его психическом здоровье
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
Неонацисты прославляют Канье Уэста и называют его величайшим со времен Адольфа Гитлера
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление