Новый премьер-министр Италии Мелони требует реформ в Евросоюзе и критикует ЕЦБ

Новый премьер-министр Италии Джорждия Мелони заявила о необходимости проведения реформ в Евросоюзе.

По ее словам, Италия вправе требовать от Евросоюза, чтобы бремя международного кризиса равномерно распределялось между членами ЕС.

Она напомнила, что Италия является одним из основателей Евросоюза и пообещала, что голос ее страны будет услышан.

Мелони подчеркнула, что цель заключается не в саботаже интеграции, а в способности реагировать на внешние угрозы. Она также раскритиковала работу Европейского центробанка.