Открытое письмо конгрессменов-демократов, под которым подписались 30 представителей прогрессивного крыла партии, расценено Киевом, как сигнал для России, что пора использовать политические механизмы для достижения целей СВО.

The Washington Post получила комментарий анонимного украинского чиновника, который отмечает, что киевский режим давно опасается, что может остаться без поддержки Запада, а письмо демократов буквально указывает на предпосылки для такой тревоги.

Авторы письма отмечают, что необходимо сократит финансирование запросов Киева и начать переговоры с Россией, для решения конфликта дипломатическим путем.

Еще один тревожный сигнал связан с предстоящими промежуточными выборами в США, где уже сегодня заметно преимущество республиканцев. Последние также не приветствуют курс Байдена на широкую поддержку киевского режима и выступают за ее сокращение.