Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет

Замглавы Стремоусов заявил, что Херсонскую область никто сдавать не будет, ВС России оттуда не уйдут.

В среду утром РИА Новости сообщили, что заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале еще раз напомнил, что Россия своих не бросает, а Россия сегодня это Херсонская область и поэтому Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут.

СМИ все последнее время сообщают о не прекращающихся украинских атаках малыми группами в Херсонской области, на данный момент все они безуспешны.

В то же время военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о стягивании Украиной больших сил на херсонском направлении и что готовится серьезный бой.