Politico: Суровикин повысил тактическую слаженность российской армии в Украине
2022-10-26 10:53
Американское издание отмечает повышение боеспособности российских войск с приходом Суровикина
Politico со ссылкой на западных военных экспертов отмечает повышение тактической слаженности российских войск в Украине после того, как проведение специальное операции возглавил генерал армии Сергей Суровикин.
"Западные военные эксперты отмечают признаки повышения тактической слаженности подразделений", - пишет издание.
Politico проводит мнение британского военного аналитика, который заявляет, что тактика Суровикина по ведению боевых действий уже доказала свою эффективность в Сирии, хотя она и отличается чрезмерной жестокостью.
Опубликовано: Максим Алексеев
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