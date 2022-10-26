Politico: Суровикин повысил тактическую слаженность российской армии в Украине

Американское издание отмечает повышение боеспособности российских войск с приходом Суровикина

Politico со ссылкой на западных военных экспертов отмечает повышение тактической слаженности российских войск в Украине после того, как проведение специальное операции возглавил генерал армии Сергей Суровикин.

"Западные военные эксперты отмечают признаки повышения тактической слаженности подразделений", - пишет издание.

Politico проводит мнение британского военного аналитика, который заявляет, что тактика Суровикина по ведению боевых действий уже доказала свою эффективность в Сирии, хотя она и отличается чрезмерной жестокостью.