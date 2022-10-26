Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО

Как заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью телеканалу Фейгин Live, Запад не в состоянии закрыть гражданские объекты Украины средствами противовоздушной обороны.

По мнению отставного военного, в настоящее время у Запада нет достаточно эффективной защиты для того, чтобы обезопасить воздушное пространство Европы. Как подчеркнул Ходжес, на всю Европу имеется лишь один батальон Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Евросоюз и США поставить в страну дополнительное вооружение, включая ракеты дальнего действия и средства противовоздушной обороны. Но в последнее время Запад значительно сократил объемы военной помощи Киеву, и предупредил украинские власти о том, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.