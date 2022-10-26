ВС РФ уничтожили 160 иностранных наёмников ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили более 160 иностранных наёмников ВСУ на Купянском направлении.
Во вторник, 26 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на Купянском направлении фронта за прошедшие сутки.
Конашенков заявил, что 500 бойцов батальонной тактической группы и роты наёмников «Иностранного легиона» ВСУ предприняли пять последовательных атак позиций ВС РФ на Купянском направлении, которые были оперативно отражены российскими военнослужащими.
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в результате провальной попытки наступления украинской стороны на данном направлении фронта были уничтожены более 160 единиц личного состава, 5 танков, 9 боевых бронированных машин и 10 пикапов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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