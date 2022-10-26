В Кремле прокомментировали размещение десантной дивизии США на границе с Украиной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о размещении 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии на границе с Украиной, заявил, что Россия должна укреплять свою безопасность тем полнее, чем ближе к ее границам американские войска.

"Чем ближе к нам американские войска, тем большую опасность они для нас представляют", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение воздушно-десантной дивизии в на границе с Украиной точно не приведет к повышению стабильности и предсказуемости в регионе.