В Кремле прокомментировали размещение десантной дивизии США на границе с Украиной
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии на границе с Украиной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о размещении 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии на границе с Украиной, заявил, что Россия должна укреплять свою безопасность тем полнее, чем ближе к ее границам американские войска.
"Чем ближе к нам американские войска, тем большую опасность они для нас представляют", - сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение воздушно-десантной дивизии в на границе с Украиной точно не приведет к повышению стабильности и предсказуемости в регионе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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