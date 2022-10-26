Глава МИД Великобритании посоветовал фанатам ЛГБТ-футбола: «Уважайте Катар»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал фанатов ЛГБТ-футбола не вести себя «уважительно» по отношению к организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Я думаю, что при некоторой гибкости и компромиссе с обеих сторон это может быть безопасный и захватывающий чемпионат мира», — сказал консервативный политик радио LBC. Катар «пытается сделать так, чтобы люди могли быть самими собой и наслаждаться футболом», — сказал Клеверли.

В интервью Sky News 53-летний политик заявил, что у Великобритании очень важные партнеры на Ближнем Востоке. «Это исламские страны, у них совсем другая культурная отправная точка, чем у нас. Я думаю, что для гостя в стране важно уважать культуру принимающей страны», - отметил глава британской дипломатии.

Британский активист Питер Татчелл предупредил, что британское правительство должно осудить «отвратительные нарушения прав человека, ежедневно совершаемые катарским режимом». По словам 70-летнего мужчины, любой, кто едет в Катар на чемпионат мира, «вступает в сговор с гомофобным, сексистским и расистским режимом».