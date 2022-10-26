Путин считает суверенитет Украины фактически утраченным
2022-10-26 17:00
По словам президента России Владимира Путина, Украина «де-факто» утратила свой суверенитет как государство и оставила контроль над страной Соединенным Штатам».
«США сегодня использовали Украину как "таран" против России и постсоветского пространства», заявил Путин на совещании представителей органов госбезопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
В состав СНГ входят бывшие советские республики Беларусь и Армения, государства Центральной Азии Казахстан и Кыргызстан.
Владимир Путин призвал спецслужбы стран содружества быть бдительными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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