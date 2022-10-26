Путин считает суверенитет Украины фактически утраченным

По словам президента России Владимира Путина, Украина «де-факто» утратила свой суверенитет как государство и оставила контроль над страной Соединенным Штатам».

«США сегодня использовали Украину как "таран" против России и постсоветского пространства», заявил Путин на совещании представителей органов госбезопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

В состав СНГ входят бывшие советские республики Беларусь и Армения, государства Центральной Азии Казахстан и Кыргызстан.

Владимир Путин призвал спецслужбы стран содружества быть бдительными.