РИА Новости: власти Украины изготовили «грязную бомбу» для взрыва над Чернобыльской АЭС
Российское информационное агентство сообщает о готовящейся провокации с «грязной бомбой» над Чернобыльской АЭС.
Власти Украины готовят провокацию с «грязной бомбой» над Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники.
По сведениям агентства на украинском предприятии "Южмаш" изготовлена "грязная ядерная бомба" в виде макета российской ракеты тактического комплекса "Искандер".
Планируется, что эта ракета будет сбита украинскими ПВО в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, как цель, которая якобы летела со стороны России в ходе очередного удара по инфраструктурным объектам Украины, пишет РИА Новости.
Территория вокруг Чернобыльской АЭС буде еще больше заражена изотопами, а Россию обвинят в применении ядерного оружия, сообщает российское агентство.
Опубликовано: Максим Алексеев
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