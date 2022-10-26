РИА Новости: власти Украины изготовили «грязную бомбу» для взрыва над Чернобыльской АЭС

Российское информационное агентство сообщает о готовящейся провокации с «грязной бомбой» над Чернобыльской АЭС.

Власти Украины готовят провокацию с «грязной бомбой» над Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники.

По сведениям агентства на украинском предприятии "Южмаш" изготовлена "грязная ядерная бомба" в виде макета российской ракеты тактического комплекса "Искандер".

Планируется, что эта ракета будет сбита украинскими ПВО в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, как цель, которая якобы летела со стороны России в ходе очередного удара по инфраструктурным объектам Украины, пишет РИА Новости.

Территория вокруг Чернобыльской АЭС буде еще больше заражена изотопами, а Россию обвинят в применении ядерного оружия, сообщает российское агентство.