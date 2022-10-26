Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы

Журналистка Ксения Собчак была замечена идущей пешком до литовского пограничного пункта с территории Беларуси.

26 октября информатор издания "РИА Новости" сообщил, что в попытках скрыться от российских полицейских журналистка Ксения Собчак прибыла на территорию Беларуси, откуда направилась в Литву.

По данным источника "РИА Новости", очевидцы наблюдали, как Ксения Собчак пушком пересекла литовскую границу в районе погранпункта Визды.

В среду стало известно, что Собчак стала фигурантом по уголовному делу о мошенничестве, в связи с чем её коммерческий директор уже арестован.