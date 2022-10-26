Российский посол в Британии заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной
2022-10-26 22:01
Андрей Келин заявил, что Москва всегда открыта для диалога с Киевом о мирном урегулировании конфликта.
Российский посол в Британии Андрей Келин заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Россия ищет выход из сложившегося конфликта, сказал он.
"Мы неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры возможны. Нужно вместе искать правильное решение", - сказал дипломат.
Андрей Келин напомнил, что еще в апреле обе стороны были готовы придти к соглашению, но необдуманные шаги Владимира Зеленского сделали переговоры юридически невозможными.
Опубликовано: Максим Алексеев
«РИА Новости»: Киев уже создал «грязную бомбу» и взорвёт её над Чернобыльской АЭС
Эксперты рассказали, почему после долгого сна вы не высыпаетесь
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Соседов уверен, что Милохин попал на Ледниковый период благодаря влиятельным покровителям
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО