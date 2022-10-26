Госдеп США: Вашингтон готов возобновить диалог с Москвой о сокращении ядерных вооружений
2022-10-26 23:18
Заместитель главы Госдепартамента США заявил, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Москвой по выработке замены договора СНВ-3.
Заместитель главы Госдепартамента США Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Москвой по выработке замены договора СНВ-3, как только в России подойдут "ответственно" к этому вопросу.
В настоящий момент каки-либо переговоров между США и Вашингтоном по вопросам сокращения наступательных ядерных вооружений не ведется, подчеркнула Дженкинс.
Диалог между Вашингтоном и Москвой по контролю над ядерными вооружениями был прерван в связи с началом специальной военной операции в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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