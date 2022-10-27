Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации в Украине
2022-10-27 12:25
В Германии заявили, что всё больше солдат бундесвера отказываются служить из-за ситуации в Украине.
27 октября немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные Федерального министерства обороны Германии, сообщило о том, что с начала СВО РФ на Украине всё больше солдат бундесвера отказываются служить по соображениям совести.
Обозреватели Der Spigel, со ссылкой на немецкого политика Севима Дагделена, объяснили подобное явление в рядах немецкой армии тем, что солдаты бундесвера опасаются возможной эскалации украинского конфликта на фоне выбранного курса Минобороны ФРГ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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