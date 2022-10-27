Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации в Украине

В Германии заявили, что всё больше солдат бундесвера отказываются служить из-за ситуации в Украине.

27 октября немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные Федерального министерства обороны Германии, сообщило о том, что с начала СВО РФ на Украине всё больше солдат бундесвера отказываются служить по соображениям совести.

Обозреватели Der Spigel, со ссылкой на немецкого политика Севима Дагделена, объяснили подобное явление в рядах немецкой армии тем, что солдаты бундесвера опасаются возможной эскалации украинского конфликта на фоне выбранного курса Минобороны ФРГ.