Арнольд Шварценеггер ответил на насмешки бывшего чиновника Трампа

Бывшему сотруднику министерства юстиции Джеффри Кларку напомнили о том, как его дом обыскивали федеральные следователи - и засняли, как он ждал снаружи в трусах.

В среду Кларк напал в твиттере на Шварценеггера за то, что тот подал записку в Верховный суд по делу "Мур против Харпера".

Шварценеггер, не стал тянуть с ответом.

Арнольд поделился этой фотографией Кларка во время обыска его имущества на фоне расследования попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года в пользу Дональда Трампа.



Спасибо за доброе сообщение! Мне понравилась ваша фотография, но если вам нужны советы по приседаниям, чтобы нарастить ноги, я к вашим услугам.

Ответил бывший Губернатор Калифорнии в твиттере.