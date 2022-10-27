Арнольд Шварценеггер ответил на насмешки бывшего чиновника Трампа
2022-10-27 13:39
Бывшему сотруднику министерства юстиции Джеффри Кларку напомнили о том, как его дом обыскивали федеральные следователи - и засняли, как он ждал снаружи в трусах.
В среду Кларк напал в твиттере на Шварценеггера за то, что тот подал записку в Верховный суд по делу "Мур против Харпера".
Шварценеггер, не стал тянуть с ответом.
Арнольд поделился этой фотографией Кларка во время обыска его имущества на фоне расследования попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года в пользу Дональда Трампа.
Спасибо за доброе сообщение! Мне понравилась ваша фотография, но если вам нужны советы по приседаниям, чтобы нарастить ноги, я к вашим услугам.
Ответил бывший Губернатор Калифорнии в твиттере.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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