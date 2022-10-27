Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие в Павлограде

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными украинского оборонного предприятия в Павлограде.

27 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие Вооружённых сил России высокоточным ударом уничтожили украинское оборонное предприятие в городе Павлоград Днепропетровской области.

Конашенков пояснил, что на данном предприятии изготавливались взрывчатые вещества, порох, а также твёрдое ракетное топливо для обеспечения потребностей Вооружённых сил Украины.