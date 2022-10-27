Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие в Павлограде
2022-10-27 14:07
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными украинского оборонного предприятия в Павлограде.
27 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие Вооружённых сил России высокоточным ударом уничтожили украинское оборонное предприятие в городе Павлоград Днепропетровской области.
Конашенков пояснил, что на данном предприятии изготавливались взрывчатые вещества, порох, а также твёрдое ракетное топливо для обеспечения потребностей Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Российская армия уничтожила до 60 наёмников ВСУ на Купянском направлении
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО