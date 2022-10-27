Российская армия уничтожила до 60 наёмников ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны России сообщили об уничтожении до 60 солдат и иностранных наёмников ВСУ на Купянском направлении.

27 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что служащие ВС РФ успешно отразили атаку двух ротных тактических групп и иностранных наёмников ВСУ на Купянском направлении фронта близ села Николаевка и посёлка Орлянка.

Конашенков добавил, российские солдаты уничтожили до 60 единиц личного состава украинской стороны при отражении атаки ВСУ в районе двух населённых пунктов Харьковской области.