Российская армия уничтожила до 60 наёмников ВСУ на Купянском направлении
2022-10-27 14:14
В Минобороны России сообщили об уничтожении до 60 солдат и иностранных наёмников ВСУ на Купянском направлении.
27 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что служащие ВС РФ успешно отразили атаку двух ротных тактических групп и иностранных наёмников ВСУ на Купянском направлении фронта близ села Николаевка и посёлка Орлянка.
Конашенков добавил, российские солдаты уничтожили до 60 единиц личного состава украинской стороны при отражении атаки ВСУ в районе двух населённых пунктов Харьковской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Российская армия уничтожила до 60 наёмников ВСУ на Купянском направлении
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО