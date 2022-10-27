Богомолов стал свидетелем обвинения по делу Собчак
Супруга Ксении Собчак, покинувшей РФ, режиссера Константина Богомолова допросят в качестве свидетеля обвинения по делу своей известной жены.
Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что мужа Ксении Собчак, театрального режиссера Константина Богомолова допросят по делу жены в качестве свидетеля обвинения. Юрист объяснил, зачем это нужно.
Алешкин заявил, что супруг вряд ли даст компрометирующие показания против Ксении Анатольевны, но данная информация так или иначе будет использована в суде, даже несмотря на родственные связи.
Сведения о статусе Ксении Собчак в уголовном деле о вымогательстве противоречивые. Официально заявлений о том, что ведущая - подозреваемая, не было. Но СМИ уверяют, известная блондинка проходит по делу как фигурант вместе со своим коммерческим директором Кириллом Сухановым, который уже взят под стражу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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