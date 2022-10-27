Саммит лидеров ОДКБ по инициативе Армении состоится 28 октября
Премьер министр Армении инициировал проведение саммита глав ОДКБ по проблемам обострения ситуации на границе с Азербайджаном.
Саммит лидеров Организации Договора о коллективной безопасности по инициативе Армении состоится 28 октября на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Встречу инициировал премьер министр Армении Никол Пашинян с целью определить общую позицию всех стран по ситуации в Нагорном Карабахе и в целом на приграничных с Азербайджаном территориях.
В состав ОДКБ, кроме Армении, входят Беларусь, Россия, Таджикистан, Киргизия и Казахстан.
Ранее сообщалось, что киргизский воинский контингент отказался принимать участия в учениях ОДКБ из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.
Опубликовано: Максим Алексеев
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