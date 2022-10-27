Foreign Policy: Украина требует от США поставить кассетные снаряды
2022-10-27 15:30
Украина хочет получить от стран Запада и США запрещенные кассетные боеприпасы.
Украинские власти продолжают требовать от стран запада вооружение, в том числе и запрещенные международными нормами.
По сообщению источника Foreign Policy, киевские власти хотят получить от Соединенных Штатов и Европы кассетные боеприпасы.
"Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники", - передает РИА.
Напомним, что с 2008 года кассетные боеприпасы запрещены для использования. Также, согласно законам США, данные боеприпасы не могут экспортироваться.
Опубликовано: Николай Скира
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