Путин назвал президента Турции Тайипа Эрдогана надёжным партнёром России

Президент РФ Владимир Путин назвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана надёжным партнёром России.

В четверг вечером, 27 октября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин на XIX пленарном заседании дискуссионного форума «Валдай» в Москве дал оценку нынешним отношениям со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Путин утверждает, что Эрдоган, невзирая на оказываемую Анкарой поддержку киевского режима, является надёжным партнёром России, который «никогда не позволяет себе сесть на шею» и всегда отстаивает интересы Турецкой Республики.