Пентагон признал Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США

2022-10-27 20:35

Пресс-служба Пентагона обнародовала новую версию стратегии Национальной обороны США.

Вечером 27 октября Пентагон опубликовал пресс-релиз, в котором продемонстрировал обновлённую Стратегию национальной обороны Соединённых Штатов, где Вашингтон признаёт Россию "острой угрозой", а Китай называет "основным вызовом".

В документе утверждается, что США намерены продолжать коммуникацию с правительствами России и Китая с целью достижения соглашения по подписанию нового документа, который позволит возобновить полноценный контроль за вооружениями, в том числе ядерными.

Опубликовано: Ткачёв Андрей