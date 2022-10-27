Путин призвал США дать сигнал Киеву о решении конфликта мирным путём

В четверг Владимир Путин обратился к правительству Соединённых Штатов с призывом повлиять на отношение Киева к переговорам с Россией.

27 октября во время выступления на форуме "Валдай" Владимир Путин публично заявил, что администрация Вашингтона обязана дать сигнал Киеву и команде Владимира Зеленского, призвав их искать мирное решение конфликта с Россией путём переговоров.

Путин напомнил, что российское руководство никогда не отказывалось от переговоров с Украиной, однако сам Зеленский систематически уклоняется от любых контактов с Москвой.

Примечательно, что в конце своего выступления на "Валдае" Владимир Путин поблагодарил и попрощался со всеми присутствующими, завершив речь слова "успех будет обеспечен".