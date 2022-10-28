Байден: Трамп оставил экономику США в руинах, уйдя с поста президента
Джо Байден обвинил Дональда Трампа в разрушении американской экономики за срок его президентства.
В пятницу Джозеф Байден выступил перед своими сторонниками в Нью-Йорке, где публично заявил, что когда он пришёл на должность президента Соединённых Штатов, от предшественника ему досталась экономика в руинах.
По словам Байдена, при Трампе в США был худший показатель по безработице за всю историю страны, который составляет 16,4 процента, что привело к закрытию большого числа частных предприятий в американском государстве.
Примечательно, что именно в президентский срок Джо Байдена инфляция в Соединённых Штатах достигла исторического максимума за последние сорок лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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