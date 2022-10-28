Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырёх областях Украины

Ночью 28 октября в столице Украины и четырёх областях страны была экстренно объявлена воздушная тревога.

Около часа ночи по московскому времени 28 октября украинские новостные Telegram-каналы со ссылкой на правительственные источники сообщили, что в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Также СМИ уведомляют, что сигналы воздушной тревоги этой ночью звучат во всех населённых пунктах Полтавской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

По данным украинских Telegram-каналов, приной для объявления воздушной тревоги является фиксация активности авиации России, что может указывать на возможность ракетных ударов.