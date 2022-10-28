Польский генерал Трытэк стал командующим учебной миссией украинской армии

Командующим учебной миссией украинской армии по решению Евросоюза станет польский генерал Петр Трытэк, сообщает радио RMF FM. Его задачей будет координировать международную подготовку украинских военных.

Решение было принято в четверг Комитетом по политике и безопасности. Поляк возглавит оперативное командование.

Речь идет о подготовке личного состава, обучении организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Оперативное командование будет базироваться в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве Польши. Учебная миссия начнется в ноябре. Его бюджет установлен в размере 106 миллионов евро на два года.

Генерал-майор Петр Трытэк родился 16 октября 1971 года. 1 марта 2021 года генерал получил от Президента Республики Польша акт о присвоении ему звания генерал-майора.