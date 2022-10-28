Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку
2022-10-28 09:13
Представительство ДНР сообщило об обстреле Донецка со стороны артиллерии украинской армии.
Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований в 7.55 по направлению Орловка-Донецк, а также Нетайлово-Донецк", - говорится в публикации центра в Telegram.
Кроме того, артиллерийскому обстрелу дважды подвергся населенный пункт Ясиноватая.
Опубликовано: Максим Алексеев
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