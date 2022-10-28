Представительство ДНР сообщило об обстреле Донецка со стороны артиллерии украинской армии.

Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований в 7.55 по направлению Орловка-Донецк, а также Нетайлово-Донецк", - говорится в публикации центра в Telegram.

Кроме того, артиллерийскому обстрелу дважды подвергся населенный пункт Ясиноватая.