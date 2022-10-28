Генсек НАТО: США будут поддерживать Украину и после выборов в Конгресс
2022-10-28 09:51
Йенс Столтенберг выразил убежденность в том, что США будут поддерживать Украину и после парламентских выборов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил убежденность в поддержке Украины и в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США.
"Даже в случае победы республиканцев, многие из которых неоднократно ратовали за сокращение военной помощи Украине, я убежден в том, что Вашингтон не откажется помогать Киеву, в том числе потому, что это будет сигналом Китаю", - заявил Столтенберг в интервью Politico.
Генсек НАТО подчеркнул, по победа России в противостоянии с Украиной "будет иметь негативные последствия как для Европы, так и для Северной Америки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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