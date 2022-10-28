Генсек НАТО: США будут поддерживать Украину и после выборов в Конгресс

Йенс Столтенберг выразил убежденность в том, что США будут поддерживать Украину и после парламентских выборов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил убежденность в поддержке Украины и в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США.

"Даже в случае победы республиканцев, многие из которых неоднократно ратовали за сокращение военной помощи Украине, я убежден в том, что Вашингтон не откажется помогать Киеву, в том числе потому, что это будет сигналом Китаю", - заявил Столтенберг в интервью Politico.

Генсек НАТО подчеркнул, по победа России в противостоянии с Украиной "будет иметь негативные последствия как для Европы, так и для Северной Америки.