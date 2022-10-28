Кадыров подтвердил гибель бойцов чеченского спецназа в Херсонской области
Рамзан Кадыров рассказал о потерях в рядах спецподразделений Чечни после артиллерийского обстрела украинскими войсками.
«23 бойца погибли, 58 получили ранения», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее на этой неделе украинские источники сообщили, что местонахождения подразделения спецназа ЧР в Херсонской области было остановлено благодаря геометке на фото выложенном в соцсетях, а затем расположение подверглось артиллерийскому обстрелу.
Рамзан Кадыров недавно обратился к соотечественникам и призвал чеченцев активно присоединяться к добровольным формированиям, которые регулярно готовит Академия спецназа России. Рамзан Ахматович заявил, что объявляет джихад украинским националистам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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