Рамзан Кадыров рассказал о потерях в рядах спецподразделений Чечни после артиллерийского обстрела украинскими войсками.

«23 бойца погибли, 58 получили ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее на этой неделе украинские источники сообщили, что местонахождения подразделения спецназа ЧР в Херсонской области было остановлено благодаря геометке на фото выложенном в соцсетях, а затем расположение подверглось артиллерийскому обстрелу.

Рамзан Кадыров недавно обратился к соотечественникам и призвал чеченцев активно присоединяться к добровольным формированиям, которые регулярно готовит Академия спецназа России. Рамзан Ахматович заявил, что объявляет джихад украинским националистам.