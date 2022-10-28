Губарева: в Херсоне готовы предоставить ООН доказательства агрессии Украины
Херсонская администрация заявила о готовности предоставить ООН доказательства агрессии ВСУ.
В пятницу утром РИА Новости сообщили, что заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева заявила, что вопрос об агрессии Украины, надо поднимать на площадках ООН, которая обязана остановить обстрелы и планы украинских войск уничтожить мирное население и инфраструктуру Херсонской области.
Однако, по ее словам, надежды на международную общественность не много, так как США, Великобритания и Франция имеют право вето в ООН и никаких невыгодных решений для Украины не будет.
Китайские или арабские медиа это обязательно подхватят, а это значит, что большинство людей в мире будут понимать, что происходит на самом деле и кто стреляет по переправам с гражданским населением, - подчеркнула Губарева.
Опубликовано: Елена Калиновская
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