Херсонская администрация заявила о готовности предоставить ООН доказательства агрессии ВСУ.

В пятницу утром РИА Новости сообщили, что заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева заявила, что вопрос об агрессии Украины, надо поднимать на площадках ООН, которая обязана остановить обстрелы и планы украинских войск уничтожить мирное население и инфраструктуру Херсонской области.

Однако, по ее словам, надежды на международную общественность не много, так как США, Великобритания и Франция имеют право вето в ООН и никаких невыгодных решений для Украины не будет.

Китайские или арабские медиа это обязательно подхватят, а это значит, что большинство людей в мире будут понимать, что происходит на самом деле и кто стреляет по переправам с гражданским населением, - подчеркнула Губарева.