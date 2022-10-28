Небензя: США готовились сбросить на Украину боевых комаров, зараженных болезнями
2022-10-28 13:49
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о биооружии США, которые планировалось применить в Украине.
Василий Небензя во время очередного заседания Совета безопасности ООН выступил с речью о биологическом оружия Соединенных Штатов.
По словам Небензи, Вашингтон намеревался использовать свои разработки в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Он отметил, что были найдены беспилотники с полостями, в которые планировалось помещать тысячи комаров, зараженных опасными болезнями.
Небензя добавил, что по мнению американских исследователей, заражение военнослужащих болезнями - это очень ценная способность для армии США.
Опубликовано: Николай Скира
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