Скандально известный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал немецкого депутата Рюдигера Люкассена «слугой Путина».

28 октября не скрывающий своего восхищения Степаном Бандерой бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter, что депутат партии «Альтернатива для Германии» Рюдигер Люкассен является «слугой Путина».

Подобным заявлением скандально известный украинский дипломат отреагировал на возмущение Люкассена касательно того, то Киев требует от Берлина 500 миллионов субсидий ежемесячно, в то время как немецкое правительство не имеет право вмешиваться в принятие решения о мирных переговорах между Кремлём и киевским режимом, а также вынуждена терпеть Мельника.