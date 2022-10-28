Пентагон объявил о выделении Украине 24-го пакета военной помощи на $275 млн

В Пентагоне анонсирование выделение 24-го транша военной помощи киевскому режиму в размере $275 миллионов.

28 октября заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга американского оборонного ведомства заявила о выделении нового пакета военной помощи Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.

Сингх отметила, что данный транш станет уде 24-м по счёту и будет включать в себя ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны на сумму $275 миллионов.